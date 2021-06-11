Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan terörist Hüseyin Karakuş
'un Muğla
'nın Milas
ilçesinde yakalandığını bildirdi. TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO içerisinde bir dönem Merkez Komite üyesi olan Karakuş, çok sayıda eyleme katılmıştı. 1979'da bir fabrikanın para nakil aracının soyulması sırasında çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edilmesinden de sorumlu olan Karakuş, 1988'de Malatya
'nın Darende
ilçesindeki cezaevinden firar etmişti.