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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan terörist 'un 'nın ilçesinde yakalandığını bildirdi. TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO içerisinde bir dönem Merkez Komite üyesi olan Karakuş, çok sayıda eyleme katılmıştı. 1979'da bir fabrikanın para nakil aracının soyulması sırasında çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edilmesinden de sorumlu olan Karakuş, 1988'de 'nın ilçesindeki cezaevinden firar etmişti.
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Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi yakalandı
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