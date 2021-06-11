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Giriş Tarihi: 11.6.2021 18:41

Kırmızı bültenle aranırken 'da yakalanan firari tutuklandı

DHA
Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı

'nın ilçesinde, 1979 yılında polis memuru 'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu belirtilen, kırmızı bültenle aranırken yakalanan (63) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(EGM), dün yazılı açıklama yaparak hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulanan 'un yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Emniyet istihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan terörist, 'nın ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Karakuş, tutuklandı.

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Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı
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