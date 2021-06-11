Koronavirüs tablosu 11 Haziran 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de hasta, vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi verileri son dakika duyuruyor. Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıklanan verilerle bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı açıklandı mı, 11 Haziran koronavirüs tablosu son durum ne sorusuna yanıt bulacak. İşte 11 Haziran koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı son durum bilgisi…
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden güncel koronavirüs tablosu paylaşılacak. Bakanlık, tarafından yayımlanan en son Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;
Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
VAKA SAYISI: 6 bin 408
HASTA SAYISI: 563
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895
VAKA SAYISI: 6 bin 454
HASTA SAYISI: 558
VEFAT SAYISI: 87
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 647