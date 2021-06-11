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Giriş Tarihi: 11.6.2021 18:07

11 Haziran 2021: korona tablosu ile Türkiye’de hasta, vaka ve kaç oldu?

Koronavirüs tablosu 11 Haziran 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de hasta, vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

tarafından güncel veriler halinde açıklanıyor. Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken günlük düşürülmeye devam ediyor. Türkiye güncel vaka sayısı - verilerinin yer aldığı en son korona tablosu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı bugünkü corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıkladı mı? Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri duyurduğunda korona tablosu ile Türkiye’de hasta, vaka ve vefat sayısı kaç oldu sorusu da yanıt kazanmış olacak. İşte 11 Haziran 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi verileri son dakika duyuruyor. covid-19 sitesinden açıklanan verilerle bugünkü Türkiye güncel - açıklandı mı, 11 Haziran koronavirüs tablosu son durum ne sorusuna yanıt bulacak. İşte 11 Haziran koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı son durum bilgisi…

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA 11 HAZİRAN 2021

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden güncel koronavirüs tablosu paylaşılacak. Bakanlık, tarafından yayımlanan en son Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;

11 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

10 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 408

HASTA SAYISI: 563

VEFAT SAYISI: 96

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895

9 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 454

HASTA SAYISI: 558

VEFAT SAYISI: 87

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 647

8 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 609

HASTA SAYISI: 557

VEFAT SAYISI: 86

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 836

7 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 647

HASTA SAYISI: 495

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 576

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Koronavirüs tablosu 11 Haziran 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de hasta, vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
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