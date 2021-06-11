Koronavirüs tablosu 11 Haziran 2021: Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de hasta, vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi verileri son dakika duyuruyor. Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıklanan verilerle bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı açıklandı mı, 11 Haziran koronavirüs tablosu son durum ne sorusuna yanıt bulacak. İşte 11 Haziran koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı son durum bilgisi…

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA 11 HAZİRAN 2021

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden güncel koronavirüs tablosu paylaşılacak. Bakanlık, tarafından yayımlanan en son Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;