Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Adaylar, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce olmak üzere LGS sözel soruları ile Matematik ve Fen Bilimleri LGS sayısal soruları karşısında ter döktü. Sınavın ardından LGS soruları ve cevapları PDF hâlinde sabah.com.tr'den yayınlandı. Öğrenciler, LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile LGS puan hesaplama işlemi yapmaya koyuldu. LGS puan hesaplama adaylar için önemli bir konu durumunda, zira LGS sonuçları hakkında ön tahminde bulunulabiliyor.
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
PUAN HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS sözel ve sayısal soruları cevapları, sınavın ardından sadece sabah.com.tr'de yer aldı. Hemen aşağıda yer alan bağlantılara tıklayarak LGS soruları ve cevapları kitapçığını görüntüleyebilirsiniz.
İşte, 2021 lise sınavı soru ve cevap anahtarı PDF;
LGS soru ve cevapları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'de!
Aşağıdaki bağlantılara tıklayıp 2021 LGS soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.
LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.