Müjdeleri SABAH’a anlattı! Yüreğir Adana’nın arka bahçesi değil

Yıllarca Adana'nın "Arka bahçesi" muamelesi yapılan merkez Yüreğir ilçesi, Fatih Mehmet Kocaispir'in belediye başkanlığına seçilmesinin ardından makus talihini değiştirmeye başladı. Ardı ardına hayata geçirdiği projeler ile Yüreğir'in çehresini değiştiren Kocaispir, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile ilçeyi gezerek devam eden ve pandemi nedeniyle geciken projeleri tek tek anlattı.

İLÇENİN TALİHİ DEĞİŞİYOR

İki yılı aşkın görev süresi içinde iki farklı bölgede kentsel dönüşüm ilan eden Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal yaşamı destekleyen projeleriyle de adından söz ettiriyor. Millet Bahçesi içinde inşa edilen Ters Ev, çok amaçlı mahalle evleri, mini kütüphaneler ve sokak sağlıklaştırma projeleriyle ilçede lokal dokunuşlar yapan Kocaispir, kültür sanattan spora her alanda ilçenin talihini değiştirmeyi hedefliyor.

ZİYARETÇİLERİN AKININA UĞRUYOR

Geçtiğimiz hafta açılan ve Adana'da bir ilk olan Ters Ev ziyaretçilerin akınına uğruyor. Millet Bahçesi içinde ve Seyhan Nehri kıyısında açılan Ters Evin, Adana turizmine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Evi görmeye gelenler, bol bol fotoğraf çektiriyor. Ters evin Yüreğir'de ilgi odağı olacağını belirten Başkan Kocaispir, "Farklı bir simetri algısı, iç içe illüzyonlar ziyaretçilerin hoş ve güzel vakit geçirmesini sağlayacak. İnanıyorum ki Adana'mıza gelenlerin görmek istedikleri bir yer olacak" dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'na önemli açıklamalarda bulunan Kocaispir, özellikle son bir yıl içinde Yüreğir'i cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti. Yüreğirlilerin her şeyin en güzeline layık olduğunu kaydeden Kocaispir, "Millet Bahçesinin içine sivil toplum kuruluşlarının toplantı yapmaları için merkez kurduk. Yine kısmet olursa Adana'da ilk defa çocuk köyü, su oyun parkı, trafik parkı, el sanatları müzesi yapacağız. Gençlerin, ailelerin hoş vakit geçirmelerini sağlayacağız. En önemlisi ise Adana'nın ve bölgenin ilk gastronomi merkezini kuracağız. Millet Bahçesi Adana'nın sosyal hayatının aktığı bir merkez olacak" diye konuştu.