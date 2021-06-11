Müsilaj seferberliği sonuç vermeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Marmara Denizi
Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul
, Kocaeli, Bursa, Balıkesir
, Çanakkale
, Yalova
ve Tekirdağ illerinde 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.
İlk gün 15 bölgede denizden toplam 235.2 metreküp müsilaj
toplandı, çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156.6 metreküp müsilaj temizlendi. Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte İstanbul'da 103.8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'nde 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27, Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu. Ayrıca "bariyer serme", "sorbent yayma", "yüzey sıyırma", "kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme" gibi faaliyetler için de 27 tekne kullanıldı. Temizlik faaliyeti, denizde toplam 46 temizleme gemisi ile karada ise 3 noktada gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "31 bölgede, 1000 arkadaşımızla, denizden 46 temizleme gemisi, bariyer serme, sorbent yayma, yüzey sıyırma, kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme gibi faaliyetler için 27 tekne ve karadan toplama sistemiyle süreci çok ileri bir noktaya taşıdık. 8-9 Haziran tarihlerinde toplam 392 metreküp müsilaj topladık, bertarafa gönderdik. Kapasiteyi daha da arttırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz. Bu sorunu hep birlikte aşacağız, Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz" diye konuştu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde "müsilaj temizliği seferberliği" kapsamında yürütülen çalışmalar dün de devam ederken, sahil kesiminin büyük oranda temizlendiği görüldü. Çalışmalarda 17 ton müsilaj toplandı. Öte yandan sahilde dip temizliğine başlandı. Balıkesir'de Erdek sahilleri de müsilajdan temizlendi. Yalova'da Taşköprü beldesi sahilinde geniş bir alanda etkili olan müsilaj ekiplerce toplanıyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de çalışmalar sürerken bir günde 20 ton deniz salyası toplandı.
ERDOĞAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müsilaj meselesinin çözümü için YÖK tarafından oluşturulan akademik heyetin katılımıyla Külliye'de düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığındaki heyetin müsilaj konusundaki bilimsel araştırmalarını ve çözüm önerilerini tek tek dinledi. Müsilaj sorununu ilk andan itibaren yakın takibe aldıklarını belirten Erdoğan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer ilgili kurumları hemen harekete geçirdiklerini ifade etti. Heyetin bilimsel değerlendirme raporu da Erdoğan'a sunuldu. Bu arada YÖK'ün düzenlediği ve müsilaj sorununun çözümüne yönelik akademik çalışmaların değerlendirildiği toplantının sonuç bildirgesi de yayınlandı. Bildirgede, "Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir. Balıkçılık sektörünün yaşadığı güçlükler ivedilikle takip edilmelidir. Boğaz'da meydana gelebilecek kazalara karşı eylem planları oluşturulmalıdır" ifadesine yer verildi.
TBMM'DEN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KARARI
TBMM, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verdi. Meclis Genel Kurulu'nda dün 5 partinin müsilajla ilgili ortak önergeleri görüşüldü. Ardından müsilaj sorununu araştırmak ve çözüm bulmak için araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. 19 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.