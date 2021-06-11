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Giriş Tarihi: 11.6.2021

‘O ulu çınarların altında büyük bir aileyiz

ANKARA
ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
‘O ulu çınarların altında büyük bir aileyiz
Cumhurbaşkanlığı Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 4. Issık-Göl Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldı. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Kardeşliğimizin ve dayanışmamızın en büyük gücü gönül, kültür ve medeniyet coğrafyamızın sancakları, bayrakları ve yol başçılarıdır. Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde canlılığını devam ettiren köklerimizden çiçek açıyor, yaprak açıyor, serpiliyor ve hep birlikte o ulu çınarların altında büyük bir aile olarak toplanıyoruz. Cengiz Aytmatov, işte bu bayrağı coğrafyasının kutup yıldızı olarak tüm dünyada parıldayan, kalpleri buluşturan, gönülleri kuşatan bir sancak haline getiren değerlerimizin başında geliyor. Bu öyle bir sancak ki, üzerimizdeki asırlık küllerden silkinip yeniden ayağa kalkmamızı, hep birlikte yükselmemizi sağlıyor" diye konuştu. Çok yönlü bir fikir, edebiyat ve diplomasi insanı olan Aytmatov'un hem dünya edebiyatına hem de siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramlardan birisinin de mankurtluk olduğunu söyleyen Erdoğan, "Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

YUKARI AFRİN BARAJI'NIN AÇILIŞI BUGÜN
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün ve İsale Hattı'nın açılışını yapacak. Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle Kilis'te içme ve kullanma suyuna olan talebin artması üzerine su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı. Baraj ve İsale Hattı'nın açılışı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı 'nin baraj alanından katılımıyla gerçekleştirilecek.

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‘O ulu çınarların altında büyük bir aileyiz
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