Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda Kalyanu Dağı üs bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde yaşayan baba Battal ve anne Ayşe Akın'a askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olduğu öğrenilen şehit Akın'ın en son Mart ayında ailesinin yanına ziyarete geldiği belirtildi.



Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında PENÇE-YILDIRIM harekatı kapsamında Kalyano Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın yaralanmış, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü (bugün) Konya Şehitliği Namazgahı'nda kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliği'ne defnedilecektir" denildi.