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Giriş Tarihi: 12.6.2021 00:17

Piyade Sözleşmeli Er şehit oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er (23) şehit düştü.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda üs bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralan Piyade Sözleşmeli Er kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi merkez ilçesi Havzan Mahallesi'nde yaşayan baba Battal ve anne Ayşe Akın'a askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olduğu öğrenilen şehit Akın'ın en son Mart ayında ailesinin yanına ziyarete geldiği belirtildi.


Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında PENÇE-YILDIRIM harekatı kapsamında bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın yaralanmış, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü (bugün) Konya Şehitliği Namazgahı'nda kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliği'ne defnedilecektir" denildi.

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Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın şehit oldu
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