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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:12

/ operasyonunda 7 kişi adliyede

ABBAS ÇAKAR
PKK/KCK operasyonunda 7 kişi adliyede

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, / silahlı terör örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı M.A.'nın da bulunduğu 7 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, / Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı M.A.'nın da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli olarak, , Van, Tunceli,Balıkesir ve İstanbul ilinde 8 Haziran 2021 günü eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyonlar sonucu yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve 3 günden bu yana sorguları devam eden şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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PKK/KCK operasyonunda 7 kişi adliyede
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