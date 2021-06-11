Adana'da ilginç olay! İntihar edecekti dayak yedi!

Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45043 Sokakta oturan Oğuz Eroğlu, saat 08.00'de pompalı tüfeği alıp evinin damına çıktı. Küfürler edip pompalı tüfekle havaya ateş edip kendini öldüreceğini söylemesi üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, sokakları da zırhlı araçlarla kapattı.