Adana'da ilginç olay! İntihar edecekti dayak yedi!

4 saat boyunca polise direnen ve özel harekat ekiplerinin operasyonunla etkisiz hale getirilen Oğuz Eroğlu, polis merkezine götürüldüğü sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Özel harekat ekiplerinin havaya uyarı ateş açması sonucu Eroğlu, polis aracına bindirilip karakola götürüldü.
Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45043 Sokakta oturan Oğuz Eroğlu, saat 08.00'de pompalı tüfeği alıp evinin damına çıktı. Küfürler edip pompalı tüfekle havaya ateş edip kendini öldüreceğini söylemesi üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, sokakları da zırhlı araçlarla kapattı.
Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarına rağmen direnmeye devam Oğuz Eroğlu, bir süre sonra damdan inerek eve girdi. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, kapıyı koçbaşıyla kırarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan Eroğlu evden çıkarılıp polis aracına götürüldüğü sırada vatandaşların saldırısına uğradı.
Özel harekat polisi, havaya uyarıcı ateş açarak grubu dağıttı. Oğuz Eroğlu daha sonra polis merkezine götürüldü.