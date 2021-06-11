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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:41

'da anız yakarken kendisini yaktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da anız yakarken kendisini yaktı

'da Çiftçi Abdullah Şahin tarlasında anız yakarken kendisini yaktı Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde anız yakan 51 yaşındaki Abdullah Şahin, alevlerin içerisinde kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

'da Çiftçi Abdullah Şahin tarlasında anız yakarken kendisini yaktı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde anız yakan 51 yaşındaki Abdullah Şahin, alevlerin içerisinde kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa. nın Harran ilçesine bağlı Kazlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Şahin, tarlasında anızı yakarken şiddetli rüzgârın etkisi ile alevlerin arasında kaldı. Fenalaşarak yere yığılan Abdullah Şahin, yanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Abdullah Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı

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Şanlıurfa'da anız yakarken kendisini yaktı
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