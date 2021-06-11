AYM trafik kazasında oluşan manevi zararla ilgili flaş karar

Trafik kazası geçiren ve İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan manevi zararların tazmin edilmemesi nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.



Resmi Gazetede yayımlanan karara göre başvurucular, 04.02.2005 tarihinde trafik kazası geçirdi. Kaza Tespit Tutanağında, kazanın oluşumunda yolun bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğünün yüzde 75, ikinci başvurucunun yüzde 25 kusurlu olduğu yer aldı.

Başvurucular, idare ve sigorta şirketleri aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Yargılama sürecinde hazırlanan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin raporuyla birinci başvurucunun anılan kazada yüzde 23,2 ikinci başvurucunun yüzde 32,2 oranında beden gücü kaybına uğradığı tespit edildi. Yine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre kazanın oluşumunda İdare yüzde 25, başvurucu İbrahim Haldız ise yüzde 75 kusurlu bulundu.



Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 25.6.2009 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğüne açılan dava yönünden davada hizmet kusuruna dayanılması nedeniyle idare mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Başvurucu, Hukuk Mahkemesi kararına da dayanarak İstanbul 9. İdare Mahkemesinde tam yargı davası açtı. Mahkeme 16 bin 824 TL maddi tazminatın idareden alınarak birinci başvurucuya verilmesine, her iki başvurucu yönünden manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.



Danıştay 15'inci Dairesi, derece mahkemesi kararının manevi tazminatın reddine ilişkin kısmının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle onadı.

Başvurucular, idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan manevi zararların tazmin edilmemesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.



Başvuruyu değerlendiren AYM, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.