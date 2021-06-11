Şanlıurfa'da kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda iki aile arasında meydana gelen kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.



Kavga geçtiğimiz haftalarda Hilvan ilçesine bağlı kırsal Faik (fik) Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ökte ve Demirkol ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Adil Ö, Muhittin Ö. ve Mahmut Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişide yaralanmıştı.



ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelem jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet hastanesine kaldırıldı.



Burada ilk tedavi yapılan yaralılardan bazıları Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan M.Ö ve A.Ö doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Muhittin Ö. İse doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.



Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alınmıştı.