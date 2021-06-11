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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:27

'da polise saldıran 3 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da polise saldıran 3 kişi tutuklandı

'da dün gece polise silahla saldıran ve 2 polisi yaralayan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince dün gece alınan istihbarat sonucu merkez ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir ev takibe alındı. Ekiplerin mahallede olduğu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu olayla ilgili olan M.O., S.D. ve İ.C.yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir tabanca bulunurken, ifadeleri alınan zanlılar Adliyeye sevk edildi 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa'da polise saldıran 3 kişi tutuklandı
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