Şanlıurfa'da polise saldıran 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince dün gece alınan istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir ev takibe alındı. Ekiplerin mahallede olduğu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu olayla ilgili olan M.O., S.D. ve İ.C.yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir tabanca bulunurken, ifadeleri alınan zanlılar Adliyeye sevk edildi 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.