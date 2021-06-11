Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Diyarbakır'da, yolda yürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece geç saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüyen 24 yaşındaki Mehmet Polat, plakası ve markası belirlenemeyen bir otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye gelen vatandaşlar, yerde yatan bir kişiyi hareketsiz olarak gördü. Bölgedeki vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mehmet Polat, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Mehmet Polat, doktorların hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube ekiplerdi, otomobil içerisinden ateş açan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleme alındı.