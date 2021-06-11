Sırf başörtülü diye saldırıya uğramıştı! KADEM, “Davanın takipçisi olacağız” dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmış, 28 Şubat zihniyetini hatırlatan bu şiddet olayında saldırgan E.Ç. gözaltına alınıp ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı. E.Ç. dün çıkarıldığı mahkemede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), başörtülü akademisyene saldırı olayı sonrası görülecek davalarda, davanın takipçisi olacaklarını açıkladı. KADEM, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nişantaşı'nda parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya başörtülü olduğu için hakaret edip yaralayan Eray Çakın, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve kasten yaralama gerekçeleriyle tutuklandı. Bu çirkin saldırı, sadece kadına yönelik şiddet değil aynı zamanda inanç hürriyetini hedef alan bir eylemdir. Adaletin tecellisi ve benzer saldırıların önüne geçilmesi için davanın takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz" dedi.