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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:20

Sırf başörtülü diye saldırıya uğramıştı! KADEM, “Davanın takipçisi olacağız” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Sırf başörtülü diye saldırıya uğramıştı! KADEM, “Davanın takipçisi olacağız” dedi

Araştırma Görevlisi , İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalması sonrası E.Ç isimli saldırgan tutuklanmıştı. KADEM, 28 Şubat zihniyetini hatırlan bu şiddet olayı davasının takipçisi olacaklarını açıklayarak, “Bu çirkin saldırı, sadece kadına yönelik şiddet değil aynı zamanda inanç hürriyetini hedef alan bir eylemdir. Adaletin tecellisi ve benzer saldırıların önüne geçilmesi için davanın takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz” dedi

Araştırma Görevlisi 'ya İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmış, 28 Şubat zihniyetini hatırlatan bu şiddet olayında saldırgan E.Ç. gözaltına alınıp ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı. E.Ç. dün çıkarıldığı mahkemede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

(KADEM), başörtülü akademisyene saldırı olayı sonrası görülecek davalarda, davanın takipçisi olacaklarını açıkladı. KADEM, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nişantaşı'nda parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya başörtülü olduğu için hakaret edip yaralayan , halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve kasten yaralama gerekçeleriyle tutuklandı. Bu çirkin saldırı, sadece kadına yönelik şiddet değil aynı zamanda inanç hürriyetini hedef alan bir eylemdir. Adaletin tecellisi ve benzer saldırıların önüne geçilmesi için davanın takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz" dedi.

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Sırf başörtülü diye saldırıya uğramıştı! KADEM, “Davanın takipçisi olacağız” dedi
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