Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Euro 2020 mesajı: Milli Takım'a 'Evlatlarım' diyerek seslendi: Yanınızdayım...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek verdi. Başkan Erdoğan, Euro 2020 açılış maçında İtalya'ya konuk olacak Milli Takımımıza inandığını, her sonuçta yanında olacağını aktardı.

"ŞENOL HOCAM, EVLATLARIM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.