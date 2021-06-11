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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:50 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:58

: Başkan Erdoğan'dan mesajı: Milli Takım'a 'Evlatlarım' diyerek seslendi: Yanınızdayım...

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Euro 2020 mesajı: Milli Takım'a 'Evlatlarım' diyerek seslendi: Yanınızdayım...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'de açılış maçına çıkacak olan Milli Takımımıza desteğini yayınladığı mesaj ile iletti. Erdoğan, 'Şenol Hocam, evlatlarım' ifadelerini kullandı,"Yanınızdayım" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek verdi. Başkan Erdoğan, açılış maçında İtalya'ya konuk olacak Milli Takımımıza inandığını, her sonuçta yanında olacağını aktardı.

"ŞENOL HOCAM, EVLATLARIM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Euro 2020 mesajı: Milli Takım'a 'Evlatlarım' diyerek seslendi: Yanınızdayım...
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