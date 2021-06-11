Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Size bu sözü ben veriyorum

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor

NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız. İkili görüşmelerimiz var. Merkel, Macron, Boris Johnson ile görüşmelerimiz var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.