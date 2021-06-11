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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:10 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:21

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Size bu sözü ben veriyorum

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Size bu sözü ben veriyorum

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldı. Erdoğan burada kentsel dönüşüm mesajı verdi ve "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım" dedi. Erdoğan, "Siz bu sözü ben veriyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor

NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız. İkili görüşmelerimiz var. Merkel, Macron, Boris Johnson ile görüşmelerimiz var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye 'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Size bu sözü ben veriyorum
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