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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:01 Son Güncelleme: 11.6.2021 14:15

: Darbe çağrışımlı bildiride flaş gelişme!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Darbe çağrışımlı bildiride flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 104 şüpheliden 99'unun ifade işlemi tamamlandı. İşte haberin detayları...

'Montrö Bildirisi' başlığı ile yapılan skandal açıklama kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 104 emekli amiral ve tuğgeneralin ifade işlemleri tamamlandı.

99'UNUN İFADELERİ TAMAMLANDI

104 emekli amiralin ve tuğgeneral 12 Mart, 27 Nisan muhtıralarını hatırlatan skandal bir bildiri yayınlamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçilerek soruşturma başlatılmıştı. 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan haklarında soruşturma yürütülen amirallerden 99'unun ifade işlemleri tamamlandı.

5 KİŞİNİN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İFADELERİ ALINMADI

Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Emekli amirallerden 5'inin sağlık sorunları nedeniyle ifadelerinin alınamadığı öğrenilirken ele geçirilen dijital materyallerinin incelenmesinin devam edildiği belirtildi. Savcılığın dijital inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından soruşturmayı derinleştireceği kaydedildi.

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Son dakika: Darbe çağrışımlı bildiride flaş gelişme!
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