Son dakika: Darbe çağrışımlı bildiride flaş gelişme!

'Montrö Bildirisi' başlığı ile yapılan skandal açıklama kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 104 emekli amiral ve tuğgeneralin ifade işlemleri tamamlandı.

99'UNUN İFADELERİ TAMAMLANDI



104 emekli amiralin ve tuğgeneral 12 Mart, 27 Nisan muhtıralarını hatırlatan skandal bir bildiri yayınlamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçilerek soruşturma başlatılmıştı. 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan haklarında soruşturma yürütülen amirallerden 99'unun ifade işlemleri tamamlandı.