Joe Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahati sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, "Bu ilişki, yapıcı şekilde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir ilişki. Bu, Başkan Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasi için bir fırsat" dedi.