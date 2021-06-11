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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:13 Son Güncelleme: 11.6.2021 11:15

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

Son dakika haberi: Başkan 'ın 3 gün sonra başlayacak olan zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ile yapacağı görüşmede masada önemli başlıklar var. Biden'ın göreve gelişinin ardından gerçekleşecek olan görüşmede FETÖ ile mücadele ve bu anlamdaki iade talebi kararlılığı başta olmak üzere birçok konuda iki başkan yüz yüze değerlendirmeler yapacak. Ayrıca ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olan tek taraflı F-35 programı kararları, S-400 konusu, Suriye ve bölgedeki PKK terörü, ve gibi çok önemli başlıklar da gündemde. İşte kritik görüşmeden son dakika haberleri

Son dakika... zirvesine bizzat katılım sağlayacak olak Başkan , pazar günü NATO Liderler Zirvesine katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran'da ABD Başkanı ile yapacak. Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin yol haritası etraflıca ele alınacak. Başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

SON DAKİKA 9 BAŞLIK MASADA

İki ülke arasında 9 kritik başlığın gündeme geleceği görüşmede işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ve Türkiye'nin hassasiyetleri dile getirilecek.

Türkiye-ABD ilişkilerinde "yeni dönemin" habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

İLİŞKİLERİ GEREN YPG VE FETÖ TERÖRÜ EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN

Edinilen son dakika bilgisine göre Başkan Recep Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını Amerikalı mevkidaşına yüz yüze iletecek.

Başkan Erdoğan, FETÖ ve PKK/PYD terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekecek.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

zirvesinde gerçekleşecek olan ve iki ülke medyasının da yakından takip edeceği Erdoğan - Biden görüşmesinde ABD yönetiminin müttefiklik ilişkileri doğrultusunda bu konularda Türkiye'yi tatmin edecek somut adımlar atması talep edilecek.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

S-400 DE KONUŞULACAK

Başkan Erdoğan ile Biden görüşmesinde en kritik konu başlığını, bir süredir gündemden düşmeyen S-400 meselesi oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden zirvesinde hangi konular görüşülecek?

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

MASADAKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Brüksel'deki görüşmede sık sık vurgulandığı gibi S-400'lerin 'nun güvenlik sistemini tehlikeye atacak bir boyutu olmadığı belirtilecek.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

F-35 KRİZİ

Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ve yaptırımların haksız olduğu, müttefiklik ruhuna uygun olmadığı dile getirilecek.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

SURİYE MESELESİ

Başkan Erdoğan ile Biden görüşmesinde ayrıca; Suriye meselesi bağlamında İdlib'te yaşananlar, mülteci sorunu, 'daki gelişmeler, meselesi, Dağlık Karabağ'daki son durum da ana hatlarıyla ele alınacak.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve işbirliği olanakları da masada olacak.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

BİRÇOK LİDERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER OLACAK

Başkan 'ın Liderler Zirvesinde, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile de ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BİR FIRSAT

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın ilk yurt dışı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini söyledi.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahati sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, "Bu ilişki, yapıcı şekilde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir ilişki. Bu, Başkan Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasi için bir fırsat" dedi.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

PENTAGON: TÜRKİYE İLE AFGANİSTAN'I GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerika'nın çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

Gazetecilerin sorusu üzerine Kirby, "Türk liderlerle onların havaalanına güvenlik sağlama planları hakkında devam eden görüşmelerimiz var. Açıkçası bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi gereken bir karar ve buna saygı duyuyoruz ama tabii ki bazı ön görüşmelerimiz oldu" dedi.

Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada

BAKAN AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan ile ilgili ABD'lilerle görüşüyoruz. Şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

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Son dakika | Erdoğan Biden zirvesinde 9 başlık masada
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