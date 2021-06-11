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Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:36 Son Güncelleme: 11.6.2021 08:37

Son dakika haberler: açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta....

AA
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta....

Son dakika haberi: , aşı programına yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıkladı. Daha sonra iki paylaşım daha yapan Bakan Koca, aşı kapsamına avukatlar, berber ve kuaförlerin de alındığını duyurdu.

, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

BERBERLER DE DAHİL EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta.... | Video

AVUKATLAR YAŞ SINIRI OLMADAN AŞI OLABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programı kapsamında avukatların yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Aşı programı genişliyor! Avukatlar, berberler, kafe ve lokanta....
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