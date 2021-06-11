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Giriş Tarihi: 11.6.2021 19:58 Son Güncelleme: 11.6.2021 20:04

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: öncesi Türkiye'den 'ya üst düzey ziyaret

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, 'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Başkanı 'nun başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.
Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.
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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan talimat verdi: NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
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