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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:42 Son Güncelleme: 11.6.2021 21:04

SON DAKİKA! duyurdu: 500 bininci doz yapıldı

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 500 bininci doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı çalışmaları hızla devam ederken, son dakika açıklamasında bulundu. Günlük doz sayısına dikkat çeken Koca, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyada görülen koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor.

"GÜNLÜK DOZ SAYISINDA YENİ BİR REKORA ULAŞACAĞIZ"

Ülkemizde vaka ve vefat sayılarında ciddi bir azalma gözlemlenirken, çalışmaları da hızla devam ediyor. sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında" dedi.

"GÜNLÜK KAPASİTEMİZ BU DOZUN 3 KATINDAN FAZLA"

Koca açıklamalarının devamında, "Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 500 bininci doz aşı yapıldı
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