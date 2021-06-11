SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 500 bininci doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyada görülen koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor.
"GÜNLÜK DOZ SAYISINDA YENİ BİR REKORA ULAŞACAĞIZ"
Ülkemizde vaka ve vefat sayılarında ciddi bir azalma gözlemlenirken, aşı çalışmaları da hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında" dedi.
"GÜNLÜK KAPASİTEMİZ BU DOZUN 3 KATINDAN FAZLA"
Koca açıklamalarının devamında, "Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerine yer verdi.