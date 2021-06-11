SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 500 bininci doz aşı yapıldı

"GÜNLÜK DOZ SAYISINDA YENİ BİR REKORA ULAŞACAĞIZ"

Ülkemizde vaka ve vefat sayılarında ciddi bir azalma gözlemlenirken, aşı çalışmaları da hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında" dedi.