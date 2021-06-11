SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Salgına karşı mücadele en büyük gücümüz 'aşı' olurken, Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.