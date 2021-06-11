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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı
Giriş Tarihi: 12.6.2021 00:11 Son Güncelleme: 12.6.2021 00:16

SON DAKİKA! yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 yapıldı

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... bugün yaptığı paylaşımda günlük aşılamada 500 bin doza ulaşıldığını bildirmişti. Bakan Koca paylaşımında yeni rekorun da kırılacağını belirtmişti. Koca yaptığı son dakika paylaşımında, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Salgına karşı mücadele en büyük gücümüz '' olurken, Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

"DOZ SAYISINDA YENİ REKORA ULAŞACAĞIZ"

bugün yaptığı açıklamada, "500 bininci aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında" dedi.

"GÜNLÜK KAPASİTEMİZ BU DOZUN 3 KATINDAN FAZLA"

Koca açıklamalarının devamında, "Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerine yer verdi.

YENİ REKOR: 597.647

Daha önce rekorun sinyalini veren Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" dedi.

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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı
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