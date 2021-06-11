SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rekoru duyurdu: 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Son Dakika Haberi... Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Salgına karşı mücadele en büyük gücümüz 'aşı' olurken, Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
"DOZ SAYISINDA YENİ REKORA ULAŞACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında" dedi.
"GÜNLÜK KAPASİTEMİZ BU DOZUN 3 KATINDAN FAZLA"
Koca açıklamalarının devamında, "Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerine yer verdi.
YENİ REKOR: 597.647
Daha önce rekorun sinyalini veren Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" dedi.