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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Tecavüz skandalında ikinci perde

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tecavüz skandalında ikinci perde

CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Atabay’ın iş istemeye gelen kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararını, kadın hâkim kaldırdı. Soruşturma sil baştan yapılacak

'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Belediye Başkanı ile ilgili soruşturmada verilen 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırıldı. Mağdur kadın S.T.'nin avukatı 'nun ünlü sanatçı 'den alıntı yaparak 'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Söke Sulh Ceza Hâkimi , 'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle "Kovuşturmaya yer yoktur" kararını kaldırdı.

İFADELER YENİDEN ALINACAK
Kararda, adeta hukuk dersi veren ve Cumhuriyet Savcısı'nın görevlerini tek tek sıralayan Hâkim Çevik, mağdur S.T.'nin yeniden çağrı yapılarak Cumhuriyet Savcısı huzurunda yeniden ifadesinin alınması, olayın ilk yaşandığı tarihin gün-ay-yıl olarak belirlenip, bu tarihte hangi numarayı kullandığı ve şüphelilerin hangi numaradan aradığının sorulması, olayın ilk yaşandığı tarih ve sonraki zaman aralığında şüphelilerin kullandığı telefon numaralarının UYAP kaydı ve benzeri yollarla tespit edilmesini istedi. Bu kararla, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişleterek yeniden yapıp dosyayı Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderecek. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlayacak. İddianame kabul edilirse de Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.

'HÂKİM HUKUK DERSİ VERDİ'
SABAH'a konuşan S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Söke Sulh Ceza Hâkimliği, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Yeni soruşturma numarası açma. Eksikleri topla ve dosyayı bana gönder' demiştir. Kararda basit şüphe olması durumunda dahi iddianamenin düzenlenerek dava açılması hususunda CMK'deki hükümleri dayanak göstermek suretiyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vermiştir" dedi.

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Tecavüz skandalında ikinci perde
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