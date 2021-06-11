DSP Başkanı Önder Aksakal'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Kanal İstanbul karşıtlığı ihaleye katılacak şirketleri ve kredi verecek bankaları tehdit etmelerine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada, İstanbul için bir kanal gerekliliğini 1994 yılındaki seçim bildirgelerinde Bülent Ecevit imzalı olarak DSP'nin ortaya koyduğunu ifade eden Aksakal, bu tip tehdit söylemlerinin Türkiye'nin imajına zarar verdiğini söyledi.

"GÜÇSÜZ TÜRKİYE İMAJI ÇİZMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Aksakal, "Kanal İstanbul, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük projeler, yabanca yatırımcılar ve konsorsiyumlarla hayata geçen işler, uluslararası ticaret de uluslararası kurumlarla garantörlük altına alınan bir sistem" dedi. Türkiye'nin kadim ve uluslararası alanda sözü geçen itibarlı ve güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Aksakal, "Dolayısıyla bu tip söylemler, öncelikli olarak Türkiye'nin istikrarsız bir yapı içerisinde olduğu yaklaşımını ortaya koyar. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Böylesine güçsüz bir Türkiye imajını hangi gerekçeyle olursa olsun bunların hiçbiri bunu haklı çıkarmaz" dedi.

"BORÇ ÖDEMİYORUM DENİLEBİLİR Mİ?"

Aksakal, "İşini yaptırmak için bir müteahhit ya da taşeronla sözleşme yaptıktan sonra hayatını kaybeden bir işverenin varisleri borcumuzu ödemiyoruz diyebilir mi?" diye konuştu. Aksakal, "Siyasetin asli görevi ülkeyi ekonomik ve sosyal anlamda büyütmek ve geliştirmektir. Siyasi partiler ülkenin toplumsal gelişmişliğini yüceltmek anlamında bir görev ifa etmek üzere iktidara gelirler" ifadelerini kullandı.