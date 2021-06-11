Torunlarına 30 bin mektup

Balkan
Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı
döneminde esir düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdıkları mektuplar, Türk Kızılay
tarafından Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevrilerek yıllar sonra torunlarına ulaştırılmaya başlandı. O dönem adı Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılay'ın arşivinde, sahibine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup bulunuyor. Türk Kızılay Genel
Müdürü İbrahim Altan ve beraberindeki heyet ilk olarak Kırıkkale
'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünden Hacı Dede'nin 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alındıktan sonra ailesine yazdığı mektubunu torununa teslim etti. Hacı Dede'nin esir kampından yazdığı mektupta, "Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup alamadım. Bundan dolayı tahsil eden ahval-i müellimemi (çileli halimi) hiçbir suretle tarif edemem..." ifadeleri yer alıyor.
'ÇOK DUYGULANDIK'
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, "30 bin mektuptan ilkini teslim ettik. Sadece dedelerinin esir olduğunu ve esaretten geldiğini biliyorlardı. Şimdi ellerinde çok çok kıymetli bir belge oldu" dedi. Hacı Dede'nin torununun oğlu Mehmet Kuzucu da, "Rahmetli Hacı dedemiz bize esir olduğu dönemde bir mektup yazmış. Çok duygulandık" diye konuştu.