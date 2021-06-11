Türkiye’de boyanmadık okul kalmayacak

Antalya'da iş insanı Şeraettin Ağlamaz ve üniversite öğrencileri ile birlikte kurdukları "okulumuboyuyorum" internet sitesi aracılığı ile Türkiye'deki tüm okulların bakım ve onarımı imece ve hayırseverlerin katkısı ile yapılacak. İşi gereği okulların boya ve bakımını yapan Antalyalı iş insanı Şerafettin Ağlamaz hayalindeki projeyi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İlk adamı atarak gönüllü üniversite öğrencileri ile birlikte 'okulumuboyuyorum' isimli internet sitesini kurdular.

İMECE GERİ GELECEK

Gönüllü üniversite öğrencileri ile birlikte ilk olarak "okuluumboyuyorum" internet sitesini kuran Şerafettin Ağlamaz amaçlarını kısa sürede bu projeyi Türkiye geneline yayacaklarını söyledi. Bu proje ile kaybolan değerlerimizin başında 'İmece''nin geri geleceğini de belirten Ağlamaz, "Kurduklarımız internet sitesinden tadilata ihtiyacı olan okulu fotoğraflarla sitemize koyacağız. STK'lar, belediyeler, gönüllüler veya hayırseverler istediği okulu yaptırabilecek. Biz sadece aracılık edeceğiz." dedi.

İLLERDE TEMSİLCİLİK OLACAK

Şerafettin Ağlamaz kendisini işi gereği bugüne kadar yüzlerce okul tadilatı yaptığını bu nedenle bu işin kökten çözümü için böyle bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Projelerine milli eğitim müdürlüklerini, belediyelerinin de destek verdiğini belirten Ağlamaz, "Okul binalarımızın boya ve bakımı, sıralarımızın, sınıflarımızın boyaması ve bahçe ve çeper düzenlemelerini yapacağız. Devlettin 5 kuruş para çıkmayacak. Her şeyi gönüllüler, BTK'lar ve hayırseverler yapacak. Bunları yaparken devletimiz bizi denetleyecek" diye konuştu.

EĞİTİMLE AŞABİLİRİZ

Daha iyi bir gelecek daha iyi bir okulla başladığını belirten Şerafetin Ağlamaz, " Daha iyi eğitim şartları için daha iyi okulların ve sıraların olması gerektiğine inanıyoruz ve başından beri bunun için mücadele veriyoruz. Bize 3 farklı şekilde destek olabilirsiniz. Bunlar bağışta bulunmak, gönüllü hizmette bulunmak ve sponsorlar ayarlamak. Bütün bunları gönüllü üniversite öğrencilerimiz ile birlikte yapacağız" açıklamasını yaptı.