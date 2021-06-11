Üsküdar’da Burhaniye Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bir ay içerisinde Üsküdar'da 15 eserin açılacağını duyurmuş, "Sevgili Hemşehrilerim; Bizim işimiz de aşkımız da hizmet! Pandemi sürecinde durmak bir yana adeta gaza bastık, Üsküdar'a yeni eserler kazandırdık. 1 ay içinde açacağımız tam 15 Eser ve tesis ile karşınızda olmanın gururu, mutluluğu içindeyiz!" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜSKÜDARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışı yapılacak olan 15 eserden biri olan Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu'nun bittiğini duyurarak, "Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu. İçinde bulunan afet yönetim merkezi, Kur'an kursu, kütüphane, yurt alanı, imam ve müezzin lojmanları ile birlikte 2200 m2'lik bir külliye... Burhaniye Mahallemize, Üsküdarımıza hayırlı olsun" demişti.

BUGÜN İBADETE AÇILDI

Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu'nun bugün ibadete açıldığını duyuran Türkmen, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu. İçinde bulunan afet yönetim merkezi, Kur'an kursu, kütüphane, yurt alanı, imam ve müezzin lojmanları ile birlikte tam bir külliye... Bugün Cuma namazı ile ibadete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, cumamız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.