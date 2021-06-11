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Haberler Gündem Haberleri Üsküdar’da Burhaniye Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:21

Üsküdar’da ibadete açıldı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar’da Burhaniye Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı!

Üsküdar Belediye Başkanı bir ay içerisinde yapımı tamamlanan 15 projenin açılışının yapılacağını duyurmuştu. 15 projeden biri olan ve Kuran Kursu da bugün ibadete açıldı. Türkmen, açılışı yapılan camiyle ilgili “İçinde bulunan afet yönetim merkezi, Kur’an kursu, kütüphane, yurt alanı, imam ve müezzin lojmanları ile birlikte tam bir külliye... Hayırlı uğurlu olsun” dedi

Üsküdar Belediye Başkanı , bir ay içerisinde Üsküdar'da 15 eserin açılacağını duyurmuş, "Sevgili Hemşehrilerim; Bizim işimiz de aşkımız da hizmet! Pandemi sürecinde durmak bir yana adeta gaza bastık, Üsküdar'a yeni eserler kazandırdık. 1 ay içinde açacağımız tam 15 Eser ve tesis ile karşınızda olmanın gururu, mutluluğu içindeyiz!" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜSKÜDARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışı yapılacak olan 15 eserden biri olan ve Kuran Kursu'nun bittiğini duyurarak, "Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu. İçinde bulunan afet yönetim merkezi, Kur'an kursu, kütüphane, yurt alanı, imam ve müezzin lojmanları ile birlikte 2200 m2'lik bir külliye... Burhaniye Mahallemize, Üsküdarımıza hayırlı olsun" demişti.

BUGÜN İBADETE AÇILDI

Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu'nun bugün ibadete açıldığını duyuran Türkmen, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burhaniye Şehriban Hatun Camii ve Kuran Kursu. İçinde bulunan afet yönetim merkezi, Kur'an kursu, kütüphane, yurt alanı, imam ve müezzin lojmanları ile birlikte tam bir külliye... Bugün Cuma namazı ile ibadete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, cumamız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar’da Burhaniye Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı!
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