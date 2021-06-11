Vekâletle kurban bedeli 925 TL

Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125 TL, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı. '2021 yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, "Vatandaşlarımız, www.tdv
. org ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrimiçi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT
şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı
vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Her yıl olduğu gibi bu sene de vekâletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara milletimizin iyilik eli büyük bir titizlikle ulaştırılacaktır" diye konuştu. ANKARA