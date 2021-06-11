Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı'ndan dikkat çeken sözler: 'Ya bu nasıl tutuklanmaz' diyoruz...

TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu toplantısına katılan yüksek yargı mensupları, kamuoyunda infial yaratan yargı kararları ile ilgili açıklamalar yaptı. Kadın vekiller ise haklarında sosyal medyadaki hakaretler, hatta adlarına açılan "escort kadın" hesaplarına karşın takipsizlik kararı verilmesine isyan etti.
ERKEKLER BAŞVURUYOR
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen, TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu şaşırtan veriler paylaştı. Şen, kadına yönelik şiddet ve cinayet davaları ile ilgili kendilerine kadınlardan çok hakkında tedbir kararı verilen erkeklerin başvurduğunu açıkladı.
KRAVAT İNDİRİMİ TARTIŞMASI
Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, kadın cinayetleri ve şiddet davalarında suçlulara "kravat taktı" diye ceza indirimi yapıldığına ilişkin haberlere dikkat çekti. Yeşil, bunun "kravat indirimi" olmadığını belirterek "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri" göz önünde bulundurularak, yargılamayı yapan hakimin takdir kullanabileceğini söyledi. Yeşil, bu durumu Yargıtay olarak denetlediklerini dile getirdi.
ESCORT HESABI BİLE AÇTILAR
Komisyonun kadın vekilleri sosyal medyada kendilerine yönelik saldırılara ve bunlar için takipsizlik kararı verilmesine isyan etti. AK Partili Habibe Öçal, kendi adına bir "eskort hesabı" bile açıldığını, buna karşın takipsizlik kararı verildiğini söyledi.
"BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM"
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de hakimlerin takdir yetkisini kadından yana kullanmak zorunda olduğunu belirterek, "Hâkimler takdir haklarını kadından yana kullanmak zorundalar şiddete karşı iseler, örf ve adetlerden yana değil; "Bu bir şey değil, bu bir şey değil." olmaz. Ben bizzat yaşadım. Bir tarafın delillerinin değerlendirilip bir tarafının hiç değerlendirilmediği bir yargı olayı başımdan geçti. Bunu biliyorum, bu bana şiddetti. Benim umurumda değil, güçlü bir kadınım ama sorun şu: Şiddet kime karşı uygulanıyor? Şiddet, toplumda güçsüzleştirilen ya da gücü olmayan insanlara karşı uygulanıyor. Ekonomik olarak, sosyal olarak, fiziksel olarak, başka başka konumda güçsüzlerin mağdur olduğu bir alandır, şiddet mağdur eden bir konumdadır" dedi.
"YA BU NASIL TUTUKLANMAZ"
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 4 bine yakın terör örgütü FETÖ mensubu hakim ve savcının atıldığını, yerlerine yeni hakimler ve savcılar alındığını belirterek, "Deneyimsiz hâkimlerden dolayı gerçekten bizi de hakikaten rahatsız eden kararlar var. Bazen olayları televizyondan izlediğimiz zaman 'Ya bu nasıl tutuklanmaz?' falan diye içimizden geçiyor, sonra sosyal medyada bir yoğun bir propaganda ve bir tutuklama kararı çıkıyor, sonra da hâkim bunu tutuklama kararını infaz ediyor. Yani aslında bu yargı için de itibar açısından ciddi bir kayıp. Halbuki bu olay tutuklanacaksa baştan tutuklayacaksın" dedi.