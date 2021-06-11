Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı'ndan dikkat çeken sözler: 'Ya bu nasıl tutuklanmaz' diyoruz...

ESCORT HESABI BİLE AÇTILAR

Komisyonun kadın vekilleri sosyal medyada kendilerine yönelik saldırılara ve bunlar için takipsizlik kararı verilmesine isyan etti. AK Partili Habibe Öçal, kendi adına bir "eskort hesabı" bile açıldığını, buna karşın takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

"BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM"

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de hakimlerin takdir yetkisini kadından yana kullanmak zorunda olduğunu belirterek, "Hâkimler takdir haklarını kadından yana kullanmak zorundalar şiddete karşı iseler, örf ve adetlerden yana değil; "Bu bir şey değil, bu bir şey değil." olmaz. Ben bizzat yaşadım. Bir tarafın delillerinin değerlendirilip bir tarafının hiç değerlendirilmediği bir yargı olayı başımdan geçti. Bunu biliyorum, bu bana şiddetti. Benim umurumda değil, güçlü bir kadınım ama sorun şu: Şiddet kime karşı uygulanıyor? Şiddet, toplumda güçsüzleştirilen ya da gücü olmayan insanlara karşı uygulanıyor. Ekonomik olarak, sosyal olarak, fiziksel olarak, başka başka konumda güçsüzlerin mağdur olduğu bir alandır, şiddet mağdur eden bir konumdadır" dedi.