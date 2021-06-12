10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız

Giriş Tarihi: 12.6.2021

BAŞKAN ERDOĞAN: Türkiye’yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Demokrasiyi geliştirme gayretimizi yeni ve sivil anayasayla taçlandıracağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere geçit yok