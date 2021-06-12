Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız
Giriş Tarihi: 12.6.2021

10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İBRAHİM GÜNEŞ
ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız

BAŞKAN ERDOĞAN: Türkiye’yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Demokrasiyi geliştirme gayretimizi yeni ve sivil anayasayla taçlandıracağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden videokonferansla bağlandı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

BU YATIRIMLAR OLMASA SUDA SIKINTI YAŞARDIK: Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Barajların ve sulama içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz. Kilis'in 2050'ye kadar su sorunu çözülmüştür. Son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Bu yatırımlar olmasaydı çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik.

KAZANIMLARIMIZA GÖZ DİKENLERE GEÇİT YOK: Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir. Milletimizle beraber sahip olduğumuz refah, huzur ve güven ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.

YENİ SİSTEMİN HIZLI KARAR MEKANİZMASIYLA 41 MİLYARLIK SU YATIRIMI YAPTIK

TARIM ve Orman Bakanı : 'nin hızlı karar alma mekanizması sayesinde son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl yaklaşık 1.6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Kilis'in 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da garanti altına aldık.

BATI, EN UFAK KRİZDE FAŞİZANLAŞIRKEN BİZ DEMOKRASİDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK

GELİŞMİŞ ülkelerin dahi en küçük kriz durumunda, siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir.

SURİYE SINIRIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRDİK

SURİYE'NİN sınırlarımıza yakın bölgeleri güvenli hale getirdik. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir.

SİNSİ OYUNLARI BOZA BOZA GELDİK

KİLİSLİLER sınırımızın ötesinde yaşanan acıları, zulümleri çok iyi bilir. Aynı senaryoyu ülkemizde de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak bugünlere geldik. Salgınla ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakıdan geride bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

ARKADAŞINA GÖNDER
10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA