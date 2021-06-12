10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis
Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne İstanbul
Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden videokonferansla bağlandı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
BU YATIRIMLAR OLMASA SUDA SIKINTI YAŞARDIK:
Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Barajların ve sulama içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz. Kilis'in 2050'ye kadar su sorunu çözülmüştür. Son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Bu yatırımlar olmasaydı çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik.
KAZANIMLARIMIZA GÖZ DİKENLERE GEÇİT YOK:
Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir. Milletimizle beraber sahip olduğumuz refah, huzur ve güven ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.
YENİ SİSTEMİN HIZLI KARAR MEKANİZMASIYLA 41 MİLYARLIK SU YATIRIMI YAPTIK
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin hızlı karar alma mekanizması sayesinde son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl yaklaşık 1.6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Kilis'in 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da garanti altına aldık.
BATI, EN UFAK KRİZDE FAŞİZANLAŞIRKEN BİZ DEMOKRASİDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK
GELİŞMİŞ
ülkelerin dahi en küçük kriz durumunda, siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir.
SURİYE SINIRIMIZI GÜVENLİ HALE GETİRDİK
SURİYE'NİN
sınırlarımıza yakın bölgeleri
güvenli hale
getirdik. Komşumuz
Suriye'nin kendi toprak
bütünlüğü ve siyasi birliği
esasında yeniden
aydınlık bir geleceğe
kavuşması
için her türlü
çabayı
göstermeye devam
edeceğiz. Kendimizle
birlikte coğrafyamızdaki
tüm dost ve kardeşlerimizin
de umudu
olan büyük ve güçlü
Türkiye'nin inşasını
tamamlama konusunda
kararlılığımız
katidir.
SİNSİ OYUNLARI BOZA BOZA GELDİK
KİLİSLİLER sınırımızın ötesinde yaşanan acıları, zulümleri çok iyi bilir. Aynı senaryoyu ülkemizde de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak bugünlere geldik. Salgınla ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakıdan geride bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.