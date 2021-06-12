36 şüpheli itirafçı oldu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 Mayıs'ta gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu
'nca yürütülen soruşturma kapsamında itirafçılar, örgütle bağlantısını bildikleri 238 kişiyi teşhis etti. Şüphelilerin teşhis ettiği 131 kişiden 45'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 107 kişinin ise örgütsel bağlantılarına yönelik detaylı araştırmanın devam ettiği öğrenildi. İtirafçı olan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.