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Giriş Tarihi: 12.6.2021

36 şüpheli itirafçı oldu

36 şüpheli itirafçı oldu
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 Mayıs'ta gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu. 'nca yürütülen soruşturma kapsamında itirafçılar, örgütle bağlantısını bildikleri 238 kişiyi teşhis etti. Şüphelilerin teşhis ettiği 131 kişiden 45'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 107 kişinin ise örgütsel bağlantılarına yönelik detaylı araştırmanın devam ettiği öğrenildi. İtirafçı olan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.
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36 şüpheli itirafçı oldu
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