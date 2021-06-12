AYM’den ‘su birikintisi’ kazasına hak ihlali kararı

Resmi Gazete
'de yer alan karara göre, 2005'te İstanbul Pendik
'te yağmurlu havada aracıyla seyir halinde olan kişi, yol kenarındaki su birikintisi nedeniyle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza tespit tutanağına göre yolun bakım ve onarımından sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğü
yüzde 75, sürücü ise yüzde 25 kusurlu bulundu. Adli tıp raporunda ise kaza sonucu sürücüde yüzde 23, yanındaki yolcuda ise yüzde 32 beden gücü kaybı meydana geldiği tespiti yer aldı. Başvurucuların açtığı davada ise mahkeme 2009'da görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine idare mahkemesinde tam yargı davası açıldı. Yargılama sonucu idare mahkemesince, aracın sürücüsüne maddi tazminat ödenmesine hükmedildi. Sürücü ve yolcu adına açılan manevi tazminat talebi ise reddedildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay
, manevi tazminat talebinin reddini onadı.
'HAK İHLALİ VAR'
Sürücü ve yolcunun Anayasa Mahkemesi
'ne yaptığı başvuruda ise kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili idare mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Kararda, başvurucu sürücü ve yolcunun beden gücü kaybına uğradığının sabit olduğu anlatıldı.