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Haberler Gündem Haberleri AYM’den ‘su birikintisi’ kazasına hak ihlali kararı
Giriş Tarihi: 12.6.2021

AYM’den ‘su birikintisi’ kazasına hak ihlali kararı

İLKER TURAK İLKER TURAK
AYM’den ‘su birikintisi’ kazasına hak ihlali kararı

, yolda biriken su nedeniyle kaza yapan ve beden gücü kaybına uğrayan başvuruculara mahkemece manevi tazminat verilmemesini, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali saydı

'de yer alan karara göre, 2005'te 'te yağmurlu havada aracıyla seyir halinde olan kişi, yol kenarındaki su birikintisi nedeniyle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza tespit tutanağına göre yolun bakım ve onarımından sorumlu olan yüzde 75, sürücü ise yüzde 25 kusurlu bulundu. Adli tıp raporunda ise kaza sonucu sürücüde yüzde 23, yanındaki yolcuda ise yüzde 32 beden gücü kaybı meydana geldiği tespiti yer aldı. Başvurucuların açtığı davada ise mahkeme 2009'da görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine idare mahkemesinde tam yargı davası açıldı. Yargılama sonucu idare mahkemesince, aracın sürücüsüne maddi tazminat ödenmesine hükmedildi. Sürücü ve yolcu adına açılan manevi tazminat talebi ise reddedildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine , manevi tazminat talebinin reddini onadı.

'HAK İHLALİ VAR'
Sürücü ve yolcunun 'ne yaptığı başvuruda ise kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili idare mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Kararda, başvurucu sürücü ve yolcunun beden gücü kaybına uğradığının sabit olduğu anlatıldı.

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AYM’den ‘su birikintisi’ kazasına hak ihlali kararı
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