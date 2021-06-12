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Giriş Tarihi: 12.6.2021 18:05 Son Güncelleme: 12.6.2021 18:31

Bakan Çavuşoğlu ’da mevkidaşıyla görüştü

AA
Bakan Çavuşoğlu Libya’da mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Türk heyetiyle birlikte Trablus’a vardı. Çavuşoğlu, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile görüştü.

Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın katılımıyla 'ya giden Türk heyeti başkent Trablus'a vardı.

Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü | Video

Bakan Çavuşoğlu, "Libya'ya ve Milli Birlik Hükümeti'ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle Trablus'tayız" mesajını paylaştı.

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Bakan Çavuşoğlu Libya’da mevkidaşıyla görüştü
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