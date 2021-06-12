Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
Giriş Tarihi: 12.6.2021 11:46

Bakan Kurum: 'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik

DHA
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı , ’nde başlatılan seferberlik kapsamında 4 günde toplam 1197,2 metreküp müsilajı temizlediklerini duyurdu.

, Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. ' Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarının 4'üncü gününde 464,1 metreküp müsilaj temizlendi.



BAKAN AÇIKLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 4'üncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA