Bana 10 dakikayı bile çok gördüler

Almanya
'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan ve Berlin
'de başlattığı evlat nöbeti mücadelesini sürdüren Maide Töremiş Aktaş, önceki gün geldiği Türkiye'de ilk kez konuştu. 2019'da kızı Nilüfer Töremiş
'in PKK tarafından kandırıldığını kendisinin o tarihten beri Berlin'de evlat nöbeti tuttuğunu söyleyen Aktaş, "Alman
makamları program yoğunluğu bahanesi ile beni 10 dakikalığına bile dinlemedi. Ama Türkiye sahip çıktı" dedi. Önceki gün Türkiye'ye gelen Aktaş'ın bugün Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da önceki gün Maide Töremiş Aktaş'ı kabul etmişti.