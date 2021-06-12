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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Bana 10 dakikayı bile çok gördüler

Bana 10 dakikayı bile çok gördüler

’da PKK tarafından kaçırılan kızı için evlat nöbeti tutan Maide anne, Diyarbakır anneleri için geldi. Aktaş: Almanya’da 1.5 yıldır eylem yaptım 10 dakika bile dinlemediler. Bana Türkiye sahip çıktı

'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan ve 'de başlattığı evlat nöbeti mücadelesini sürdüren Maide Töremiş Aktaş, önceki gün geldiği Türkiye'de ilk kez konuştu. 2019'da kızı 'in PKK tarafından kandırıldığını kendisinin o tarihten beri Berlin'de evlat nöbeti tuttuğunu söyleyen Aktaş, " makamları program yoğunluğu bahanesi ile beni 10 dakikalığına bile dinlemedi. Ama Türkiye sahip çıktı" dedi. Önceki gün Türkiye'ye gelen Aktaş'ın bugün Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı da önceki gün Maide Töremiş Aktaş'ı kabul etmişti.
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Bana 10 dakikayı bile çok gördüler
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