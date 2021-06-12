‘Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi zirveye ayrı önem katıyor’

Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı arasında yapılacak ikili görüşme zirveye ayrı bir önem katmaktadır. İkili görüşmenin, ABD-Türkiye arasındaki ihtilafların azaltılmasına, karşılıklı hassasiyet ve kaygıların yapıcı bir üslupla göz önüne alınmasına, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olmasını diliyoruz. Bazı AB ülkelerinin de Türkiye aleyhtarlığını iç politika malzemesi yapmayı bırakmasını, aynı ittifak bünyesi içinde olduğumuzu hatırlamalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslan, zirve konusundaki tespitlerine de mesajında şöyle yer verdi:

"14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi, sadece ülkemiz ve bölgemiz değil, dünya siyaseti, küresel salgın ve küresel ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye 69 yıldır bünyesinde yer aldığı NATO'nun önemli bir üyesidir. Brüksel'deki zirve NATO'nun geleceği, yeni misyonu, 2030 yılı ve sonrasına ilişkin planlama gibi konularda üyelere birbiriyle görüş teatisi imkanı sunacak. Biden'den önceki dönemde AB ile NATO arasındaki bağların zayıflamasını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'NATO'nun beyin ölümünden' söz etmesinin kimi üyelerdeki kafa karışıklığının ve bocalamanın dışa vurumu olarak değerlendirebiliriz. Çin'in aşırı büyümesi ve güçlenmesi, Rusya'nın askeri genişlemesi, salgının yıkıcı etkileri, NATO'nun öneminin tekrar anlaşılmasını sağladı. Türkiye'nin bölgesel ve küresel çatışma alanlarındaki varlığı ve etkinliği, hem müttefiklerin beklentileri bakımından14 Haziran'daki zirvenin gözde ülkelerinden biridir."