Datça’da halk sağlığı tehlikede mi?

Turizm cenneti Datça'da, 6 Aralık 2012 yılındaki belediye meclisi toplantısında içme suyu şebekelerindeki asbestli boruların değiştirilmesi görüşüldü. Meclis toplantısında asbestli boruların değiştirilmesi için projelerin yapılması ve bu yönde çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Son derece kanserojen bir madde olan asbestin, solunum ya da içe suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açtığı nedeniyle, 31 Aralık 2010 tarihinde Türkiye'de Asbest Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nin 37. maddesi ile yasaklanmıştı. Ancak, hala yıldır bu asbestli borular değiştirilmedi. Konuyla ilgili olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik'ten bilimsel açıklama geldi.

ZEHİRLEYİCİ ETKİSİ OLABİLMEKTEDİR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, asbestli boruların halk sağlığı açısından tehlikeli olduğunu belirtti. Özçelik şöyle konuştu: "Asbest, zemin ve kayalarda bulunan, yumuşak ve esnek liflerden oluşan doğal bir mineraldir. Korozyona, ısıya, kimyasal maddelere ve elektriğe karşı dirençli olması ve de esnek olması nedeniyle yapı malzemelerinde uzun yıllar tercih edilmiştir. Çatı, duvar ve taban yalıtım ve kaplamalarında, içme ve kullanma suyu boru ve tesisatlarında, araba frenlerinde vb. malzemelerin üretiminde yoğun olarak kullanılmıştır. Asbest hava su ve toprak ta bulunabilmektedir. Yüksek konsantrasyonlarda maruz kalındığında önemli sağlık problemlerine yol açtığı bilinmektedir. Asbest lifleri, zarar gördüğü zaman, kolayca tozlar halinde çok küçük parçalara ayrılabilmektedir. Bu nedenle, solunum yoluyla alındığında, ciddi sağlık riski oluşturmaktadır. 20 yy büyük bir kısmında, kentsel su temininde, atık ve yağmur suyu sistemlerinde asbestli boru kullanımı yaygın bir şekilde sürmüştür. İletim veya dağıtım hatlarında çatlak veya patlamalar meydana geldiğinde veya zamanla aşınma gerçekleşmesi durumunda, asbest su içerisine karışarak halk sağlığını tehlikeye atabilmektedir. Özellikle ekonomik ömürlerinin sonuna gelmiş asbestli borular, yüksek konstrasyonda zehirleyici etkiye sahip olabilmektedir. İçme suyu yoluyla toplumun tamamını etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Burada, maruz kalınan asbetest miktarı ve süresi önemlidir. Belirli bir güven limitinden söz etmek kolay olmasa dahi, uzun ve sürekli olarak maruz kalan kişilerin daha fazla risk altında olduğu söylenebilir. İçme suyu hattının yaşının ve asbetli boru yüzdesinin yüksek olması durumunda risk artmaktadır."

İLGİLİ YÖNETİMLERİN YENİLEMESİ GEREKİR

Asbestli borularla ilgili ilgili kanalizasyon idaresi yerel yönetimlerin çalışma yapması gerektiğini bildiren Özçelik, "Asbest kullanımı birçok ülkede kontrol altındadır. Asbestin çıkarılması ve işlenmesi yasaktır. Ülkemizde de, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı 25 Ocak 2013 sayılı Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaktır. Bununla beraber söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlemleri için ciddi sınırlama ve yükümlülüklere yer vermiştir. Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütünün (World Health Organisation, WHO) içme suyu kalitesiyle ilgili yayınladığı raporda, yutulan asbestin sağlığa zararlı olduğuna dair tutarlı olarak desteklenebilen bir delil bulunamadığı gerekçesiyle, içme suyundaki asbest miktarını sınırlayan bir kriter yayınlamanın gerek olmadığını belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün aksine, Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (United States Environmental Protection Agency, US EPA) içme suyunda asbestle ilgili kriterler yayınlamıştır. Bildiğim kadarıyla ülkemizde bu konuda bir kriter bulunmamaktadır.

İçme suyu dağıtım hatlarındaki asbestli ve ekonomik ömürlerinin sonuna gelmiş boruların, sağlıkla ilgili riskleri en aza indirebilmek ve de eskiyen borularda meydana gelmesi muhtemel kayıp kaçakları azaltabilmek için, ilgili kanalizasyon idareleri ve yerel yönetimlerce yenilenmesi uygun olacaktır." diye konuştu.