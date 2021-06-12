Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi 'Okur Gezer' Esenler'de!

Türkiye'de bir ilk olan Esenler Belediyesi'nin 'Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi' Okur Gezer otobüsünde Red Kit, Tarkan, Kara Murat, Yüzbaşı Volkan ve diğer çizgi roman kahramanları İstanbullular ile buluşuyor. Göksu, sosyal medya hesabından otobüsün duyurusunu yapmış ve "Red Kit, Tarkan, Kara Murat, Yüzbaşı Volkan ve diğerleri... Türkiye'nin ilk Gezici Çizgi Roman Kütüphanesi 'Okur Gezer' çok yakında önce Esenler ardından İstanbul meydanlarında..." ifadelerini kullanmıştı.

OKUR GEZER 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ'NDE

İstanbul'un meydanlarında hizmet verecek olan 'Okur Gezer' bugün Esenler İlçesi'ndeki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde çizgi roman tutkunlarını bekliyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin ilk Çizgi Roman Otobüsü "Okur Gezer" bugün sizleri 15 Temmuz Millet Bahçemizde bekliyor. Haydi, çizgi romanların dünyasını keşfetmeye..." diyerek davette bulundu.





Okur Gezer otobüsünde çizgi romana dair söyleşilere ev sahipliği yapılacağı gibi çizgi roman ve karikatür dünyasına dair birçok kitaba da İstanbullular ulaşabilecek. Okur Gezer daha sonra İstanbul meydanlarında hizmetine devam edecek.