İletişim Başkanı Altun’dan Afrin’deki hain saldırıya sert tepki

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti: "Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masum sivilleri hedef alarak onları hayattan koparan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız."
KALIN: SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." dedi.
ÜNAL: MAZLUM KANLARI YERDE KALMAYACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yaptığı paylaşımda, "Hastanede tedavi görmekte olan masum sivilleri hedef alan YPG/PKK merkezli saldırıyı şiddetle kınıyorum. Zalimlikte sınır tanımayan bu akıl almaz saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Döktüğünüz mazlum kanları yerde kalmayacak." ifadelerine yer verdi.
ÇELİK: TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Afrin'de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.