İletişim Başkanı Altun’dan Afrin’deki hain saldırıya sert tepki

ÇELİK: TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Afrin'de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.