İlham Aliyev kardeşimle Şuşa’da buluşarak sözleşme imzalayacağız

Başkan Üsküdar Burhaniye 'de eski adı Oğuzhan Camii olan ve restorasyon ve inşa çalışmaları sonrası Şehriban Hatun Camii ve Kur'an Kursu'na dönüşen yeni bir eserin daha açılışını gerçekleştirdi. Tahsin Karademir 'in annesinin adıyla inşa ettirdiği cami, kütüphane, yurt alanı, Kur'an kursu, şadırvan, imam ve müezzin lojmanları, afet yönetim merkezi ile birlikte 2200 metrekarelik bir külliye olarak tasarlandı. Başkan Erdoğan cuma namazını da kıldığı caminin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken önemli mesajlar verdi. İşte sözleri:Tahsin Karademir, annesinin adıyla inşa ettirdiği camiyi ve Kur'a Kursu'nu Müslümanların emrine amade kıldı. Şehriban annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun yanında tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde olmaya davet ediyorum. Burhaniye Mahallesi sakinlerinden bir kardeşleri olarak özellikle bir ricada bulunacağım. Buradaki kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Buraları hızlıca bitirelim. Kirazlıtepe'de verilen aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım.Şu anda aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Turizm noktasında bakanlarımız bağlantılarını, görüşmelerini yapıyorlar. Rusya 'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya 'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Süratle bir turizm atağı başlayacak.Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin 'de gerek Münbiç'te her an, gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada.NATO Zirvesi sonrası Azerbaycan'da Fuzuli'ye ineceğiz. İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Akabinde de Antalya'da yine Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999'daki girişimiyle sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu için, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi" hayata geçiyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını bir yılda tamamlayıp 2022'de kullanıma açacağız' dedi.Başkan Erdoğan, 1.5 yıl sonra yüz yüze katılacağı ilk uluslararası toplantı olan NATO Zirvesi'nde yapacağı kritik ikili görüşmelere dair gazetecilere bilgi verdiNATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Bununla birlikte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. Bunun yanında ikili görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerin içerisinde İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'la, Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Yine Letonya, Litvanya başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la kendisinden talep geldiği için görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak. Tabii bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak oradaki sunumlarımız olacak. Ermenistan'ın Karabağ'da döşediği mayınlarla ilgili de iltisakı olanlara 'Gelin bu işi çözelim' diyeceğiz. En son görüşmemiz de Biden ile olacak.