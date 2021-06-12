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Giriş Tarihi: 12.6.2021 14:10

İşte 'ndeki temizlik çalışmasının öncesi ve sonrası

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İşte Eskihisar Balıkçı İskelesi'ndeki temizlik çalışmasının öncesi ve sonrası

'nin Gebze ilçesine bağlı bir mahalle olan Eskihisar mahallesindeki balıkçı iskelesinde deniz salyası (müsilaj) temizliği çalışmaları sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , 'ndeki temizlik öncesi deniz salyalarının görüntüsünü paylaşarak temizlik sonrası halini paylaştı: İşte o kareler:

deniz salyası temizliği için " Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi seferberliğini başlattı. 'nde çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. 'nin Gebze ilçesine bağlı bir mahalle olan Eskihisar sahilinde çalışmalar devam ediyor. 'ndeki çalışmalar ise sonuç verdi.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , Eskihisar Balıkçı İskelesi'ndeki deniz salyalarının görüntüsünü paylaşarak, temizlik öncesi ve temizlik sonrası kareleri sosyal medyada paylaştı. Birpınar, resmi Twitter hesabından, "Müsilaj temizleme çalışmalarından kareler - Eskihisar Balıkçı İskelesi" ifadelerini kullandı.

İşte temizlik öncesi ve sonrası kareler:

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İşte Eskihisar Balıkçı İskelesi'ndeki temizlik çalışmasının öncesi ve sonrası
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