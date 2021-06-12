İşte Eskihisar Balıkçı İskelesi'ndeki temizlik çalışmasının öncesi ve sonrası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz salyası temizliği için "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi seferberliğini başlattı. Marmara Denizi'nde çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı bir mahalle olan Eskihisar sahilinde çalışmalar devam ediyor. Eskihisar Balıkçı İskelesi'ndeki çalışmalar ise sonuç verdi.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Eskihisar Balıkçı İskelesi'ndeki deniz salyalarının görüntüsünü paylaşarak, temizlik öncesi ve temizlik sonrası kareleri sosyal medyada paylaştı. Birpınar, resmi Twitter hesabından, "Müsilaj temizleme çalışmalarından kareler - Eskihisar Balıkçı İskelesi" ifadelerini kullandı.

İşte temizlik öncesi ve sonrası kareler: