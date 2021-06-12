Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından günlük korona tablosu duyurulurken vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı gibi verilerde kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Tüm dünyada virüse karşı süren aşı yarışısından sonra Türkiye'de de aşılama 14 Ocak 2021'de uygulanmaya başlarken vaka sayındaki ciddi düşüş dikkat çekmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs tablosu son durum!

KORONA VİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 12 HAZİRAN

12 Haziran korona tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri paylaşılacak. Bakanlık, tarafından yayımlanan en son Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;