Marmara’da görülen deniz salyası boğazda yüzenleri korkuttu

Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temizlik seferberliği başlatılırken İstanbul boğazında yıllardır yaz kış demeden yüzen vatandaşları bir korku kapladı. 16 yıldır Sarayburnu ve Ahırkapı civarında denize giren 75 yaşındaki Hüseyin Kurt, geçen yıl pislikten, deniz analarından ve ekmek parçalarından dolayı denizde yüzürken sıkıntı yaşadıklarını bu defa da deniz salyası korkusunun hakim olduğunu söyledi.



Denize akıtılan ve atılan pisliklerden kaynaklandığı belirtilen Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temizlik çalışması başlattlmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise Marmara Denizi'nde 4 günde bin 197,2 metreküp müsilajı temizlendiği kaydedildi.



Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde başlatılan deniz temizliği seferberliği sürerken İstanbul Boğazında müsilaj görülmesi sarayburnundan denize giren vatandaşları tedirgin etti. İstanbul boğazının akıntılı olmasından dolayı kirliliği tutmadığını fakat aşırı kirlilikten dolayı Boğazda denize girerken özellikle pislik, deniz anaları ve ekmek parçaları ile karşılaştıklarını belirten 75 yaşındaki Hüseyin Kurt, deniz salyasının da kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

İstanbul'un uzak bölgelerinden Sarayburnu'na gelip denize girdiğini ve şifa bulduğunu belirten Hüseyin Kurt, "Bu deniz salyası bizim deniz keyfimizi tehdit eder duruma geldi. Akıntı yüksek olduğu için saray burnundan rahatlıkla denize giriyorduk şimdi bu salya endişesi nedeniyle bir defa daha düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yıllardır temiz olan boğaz suyu geçen yıl deniz anası istilası ve pislikle birlikte büyük ekmek parçaları ile yüzerken sıkıntı çekmiştik. Şimdi deniz yüzeyinde parça parça müsilaj görülüyor. Eğer yoğunlaşırsa bir daha denize giremiyebiliriz" dedi.