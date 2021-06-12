Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUM TAHMİN RAPORU
13 Haziran Pazar
14 Haziran Pazartesi
15 Haziran Salı
16 Haziran Çarşamba
17 Haziran Perşembe