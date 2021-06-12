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Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.6.2021 18:59 Son Güncelleme: 12.6.2021 19:07

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

haberleri: Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak etkil olacak? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

haberleri: Genel Müdürlüğü, 13-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, , Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç kesimleri ile Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu yarın parçalı çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUM TAHMİN RAPORU

13 Haziran Pazar

14 Haziran Pazartesi

15 Haziran Salı

16 Haziran Çarşamba

17 Haziran Perşembe

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
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