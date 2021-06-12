MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

Edinilen bilgiye göre, Interpol Kırmızı Bülten ile aranan "Cizre kod adlı terörist Hasan Adır, KCK Mahmur sorumlusu olarak görev yapıyordu ve faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu "Dr. Hüseyin" kod adlı Selman Bozkur
ile koordineli yürütüyordu. HDP Şırnak
Milletvekili Nuran İmir
'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye
sorumluluğunu yapan Adır'ı hedef listesine aldı. Adır'ın, kamptakilerin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekiyordu. Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa
alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Adır'ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi. Öte yandan örgüt yönetimi son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden Sofi Nurettin kod Nurettin Halef El Muhammed
, Dr. Hüseyin Kod Selman Bozkur ve Salih Cizre kod Hasan Adır'ın kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Bu arada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.