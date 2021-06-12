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Giriş Tarihi: 12.6.2021

MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

HALİT TURAN HALİT TURAN
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

, Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’nın kontrolündeki Mahmur Kampı’na düzenlediği nokta operasyonda “Salih Cizre” kod adlı Hasan Adır’ı etkisiz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, Interpol Kırmızı Bülten ile aranan "Cizre kod adlı terörist Hasan Adır, KCK Mahmur sorumlusu olarak görev yapıyordu ve faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu "Dr. Hüseyin" kod adlı ile koordineli yürütüyordu. Milletvekili 'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın sorumluluğunu yapan Adır'ı hedef listesine aldı. Adır'ın, kamptakilerin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekiyordu. Daha önce benzer faaliyetleri alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Adır'ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi. Öte yandan örgüt yönetimi son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden , Dr. Hüseyin Kod Selman Bozkur ve Salih Cizre kod Hasan Adır'ın kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Bu arada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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MİT’ten PKK’ya bir darbe daha
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