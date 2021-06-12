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Giriş Tarihi: 12.6.2021 21:41

MSB'den 'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Hedefler derhal ateş altına alınmış durumda!

AA
MSB'den Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Hedefler derhal ateş altına alınmış durumda!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı tarafına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

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Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

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MSB'den Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Hedefler derhal ateş altına alınmış durumda!
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