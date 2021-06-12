MSB'den Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: Hedefler derhal ateş altına alınmış durumda!

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! Onlarca sivil hayatını kaybetti | Video

Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

SON DAKİKA HABERİ: Hatay Valiliği duyurdu! YPG/PKK'dan Afrin'de hastaneye alçak saldırı! 13 sivil hayatını kaybetti