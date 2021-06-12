Müsilaj halk sağlığına da tehdit! Tehlike geçene kadar yüzmeyin!

Marmara Denizi'nde başlayan müsilaj tehditti etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaşanan soruna müdahale etse de uzmanlar temizleme çalışmalarının uzun sürebileceğini belirtti. Bilim insanlarının yaptığı incelemeler neticesinde müsilajın sadece çevresel etkisi olmadığı halk sağlığını da tehdit ettiği anlaşıldı. Bu konuda önemli açıklamalar yapan Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, uyarılarda bulundu. Müsilaj meselesinin beraberinde birçok tehditti getirdiğini söyleyen Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz: "Korona terminolojisiyle konuşacak olursak Marmara Denizi şu anda yoğun bakımda. Müsilaj aslında birçok faktörün tetiklediği denizin yanıtı. Aslında denizdeki canlı sisteminin ne kadar stres altında olduğunu gösteriyor. Burada atıklar meselesi çok önemli bir faktör. Bununla birlikte özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle deniz suyu sıcaklıklarının artması da beraberinde bu riski getiriyor" dedi.

"KOLİ BASİLİ BAKTERİSİNE DİKKAT"

Müsilajın insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Cavit Işık Yavuz: "Burada potansiyel olarak insan sağlığını da tehdit eden bazı noktaları gözden kaçırmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi zaten deniz içerisinde var olan yaşamını oradaki canlılardan sürdüren bazı mikroorganizmaların müsilaj oluşumu ile birlikte yoğunluğunu arttırması. Bunların başında da bizim su ve gıda sağlığı açısından en çok korktuğumuz mikroorganizmalar olan 'Koliform' bakteriler, halk arasındaki deyimiyle 'Koli Basili' geliyor.Bilim insanlarının yaptığı ilk analiz sonucunda normalin yüz ila bin katı arasında Koli Basili'ne rastladıklarını görmüş olduk. Bu da müsilaj meselesiyle birlikte bizim Marmara bölgesine ilişkin insan sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili ciddi bir risk değerlendirmesi yapmamızı su ve gıda hijyeni açısından çok dikkatli olmamızı gerektiren bir bulgu olarak ortaya koyuyor" diye konuştu.

"YÜZMEYİN, DENİZ ÜRÜNLERİNİ ÇİĞ TÜKETMEYİN"

Marmara Denizi'ndeki tehlike geçene kadar yüzülmemesi gerektiği belirten Yavuz: "Şu anda yapılması gereken özellikle sağlık müdürlüklerinin sık sık numune alarak, izlem yaparak durumu takip etmesidir. Bir önlem ve tedbir olarak biran önce kamu kurumlarını yüzme açısından uyarmaları ve bazı yasakları getirmesi gerekiyor. Bu düzeydeki mikroorganizmaların bu kadar arttığı bir denizde yüzülmemesi gerekiyor. Kesinlikle çiğ deniz ürünü tüketmemek gerekiyor. Neyse ki bu Türkiye'de bir alışkanlık değil. Ancak mutlaka bu dönemde balıkların özellikle deniz kabuklularının mutlaka ısıl işlemden geçirilmesi, pişirilmesi burada kritik bir noktayı oluşturuyor. Balık meselesiyle ilgili de hızla bir değerlendirme yapıp kamuoyuna açıklama yapmak gerekir" şeklinde konuştu.