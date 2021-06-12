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Giriş Tarihi: 12.6.2021 14:06 Son Güncelleme: 12.6.2021 14:15

öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme

NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

Açıklamaya göre, köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik iş birliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.

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NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme
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